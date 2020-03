Quer comprar um livro? Vá de carro à Livraria Lello, no Porto, e ainda terá uma oferta

Veja também:

Manteve as portas abertas durante três revoluções nacionais, duas Guerras Mundiais e no agitado Processo Revolucionário. Só a avalanche de turistas obrigou a condicionar as entradas. Mas o novo coronavírus trocou-lhe as voltas. De portas fechadas, a centenária Livraria Lello, no Porto reinventa-se e abre um “drive thru”. Não como alguns que vendem hambúrgueres, mas para vender e oferecer livros.

Em comunicado, a Livraria criada pelos irmãos Lello que tem no interior uma das escadarias mais fotografadas da cidade do Porto, explica que quer ser “a primeira livraria a abrir, senão as portas, um fisicamente pequeno, mas simbolicamente gigante postigo para a cidade”. Depois da ministra da Cultura, Graça Fonseca ter afirmado que os livros eram considerados bens de primeira necessidade e que as livrarias poderiam funcionar ao postigo, a Lello viu aqui uma oportunidade.

“Entendemos que os livros têm sempre um papel fundamental na vida das populações, ainda mais assumem um papel insubstituível neste período difícil em que vivemos” sublinha a Livraria Lello. Para responder ao atual momento e não deixar leitores sem livros, a Lello resolveu a partir de dia 1 de abril, ás 10h abrir um “drive thru”, o “primeiro do mundo” asseguram “especificamente dirigido aos livros”.

Abre de segunda a sexta-feira, entre as 10h e as 12h. Serão duas horas para que o leitor possa ir adquirir os livros. Como boa loja de comércio tradicional da Invicta, a Lello escreve no seu comunicado que esta janela comercial será para que “os portuenses não abdiquem de ler”.

Mas no saco para casa, além dos livros que adquirir, a Livraria Lello promete uma oferta. Todos os dias será escolhido um livro diferente da “The Collection”, editada pela Lello. Entre os títulos a serem oferecidos, estão grandes clássicos como “O Principezinho” de Saint-Exupéry, “As Aventuras de Tom Sawyer” de Mark Twain, “A Mensagem” de Fernando Pessoa ou “Moby Dick” de Herman Melville. As escolhas serão comunicadas antecipadamente no site da Lello.

Para poder receber a oferta, explica o comunicado, é necessária uma inscrição prévia, até às 18 horas do dia anterior, feita através do e-mail info@livrarialello.pt, enviando os dados como nome, morada, e-mail e telefone. A Lello garante que a “entrega dos livros será feita por um colaborar (…) que cumprirá todas as normas de segurança e higiene e entregará os livros diretamente na janela dos carros dos leitores que tenham agendado essa entrega no Drive Thru Livreiro”.