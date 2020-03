Dia Mundial do Teatro. Saiba tudo o que pode ver sem sair de casa

Veja também:

"Custa-me dizer isto, mas neste momento, o teatro está em coma”. O diagnóstico é traçado à Renascença por João Lourenço, diretor do Teatro Aberto, uma das salas que primeiro encontrou na internet uma forma alternativa de chegar ao público, depois da declaração do estado de emergência.



O Dia Mundial do Teatro comemora-se esta sexta-feira. Costuma ser um dia de festa, cheio de iniciativas e portas abertas. Mas, este ano, a única porta aberta para o teatro vai ser a internet.

Os conteúdos agora oferecidos ao público, face às circunstâncias, são gratuitos. Em entrevista à Renascença, o diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II alerta para o facto de “o futuro, não poder passar, pela gratuitidade da criação artística online, mas neste momento é uma expressão de solidariedade”.

Tiago Rodrigues sublinha a importância de ser “acautelado o sustento do tecido artístico, sobretudo de artistas e técnicos independentes.”

Nestas circunstâncias únicas que vivemos, é nas redes sociais, sites e outras plataformas de “streaming” que os teatros encontram a sua grande sala de teatro. Os dois teatros nacionais, o D. Maria II, em Lisboa, e o São João, no Porto, prepararam programação para assinalar a data.

O cartaz tem muito por onde escolher.

O que o Teatro Nacional D. Maria II preparou?

Pensado sobretudo para as famílias que estão em casa, o programa das celebrações deste teatro (TNDMII) começa às 11 horas, com a transmissão da peça “A Origem das Espécies” – dirigida a um público maior de 6 anos.

Esta criação dramatúrgica de Carla Maciel, Crista Alfaiate, Marco Paiva e Paula Diogo esteve em cena em 2016 e parte da história de Charles Darwin.

À tarde, a partir das 14 horas, quem se ligar ao Instagram do TNDMII vai poder ver uma Maratona do Clube dos Poetas Vivos. Numa organização do teatro com a Casa Fernando Pessoa, 38 personalidades, com a direção de Teresa Coutinho, vão dizer poesia. Entre eles, a atriz Carla Bolito, a escritora Joana Bértholo ou a cantora Sara Tavares.

Mais tarde, pelas 17 horas, o podcast TEATRA, da jornalista Mariana Oliveira, ganha nova dimensão. Vai ocupar a conta de Instagram do Nacional e conversar em direto com gente do teatro como o diretor Tiago Rodrigues, o ator Albano Jerónimo, os músicos Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo ou os dramaturgos Inês Barahona e Miguel Fragata.

Se à noite lhe apetecer teatro, vai poder ver, a partir das 21h, uma das peças de maior sucesso que passou pelo TNDMII. Na sala online poderá assistir a “”, uma criação de Tiago Rodrigues com Isabel Abreu e Cristina Vidal, estreada em 2017 no Festival d'Avignon e vencedora do Globo de Ouro de Melhor Espetáculo, em 2018.

“Sopro” terá quatro versões diferentes: em português, com interpretação em Língua Gestual Portuguesa e em duas versões legendadas em inglês e francês.

Não precisa ir ao Porto para estar no São João

“Grã remédio é ter o espírito armado à má fortuna”. A frase é do poeta António Ferreira, em Castro e serve de mote ao Teatro Nacional São João (TNSJ) que, no ano em que assinala o centenário do seu edifício, viu as celebrações condicionadas por causa do estado de emergência.

Ainda assim, o TNSJ propõe uma visita guiada ao edifício. A partir das 18 horas, poderá ligar-se através do site (www.tnsj.pt) e nas redes sociais (Facebook e Instagram) para acompanhar esta viagem pelos meandros deste Monumento Nacional.

A visita será guiada por Luís Soares Carneiro, João Reis, Emília Silvestre ou António Durães. A edição vídeo é do realizador Luís Porto.