Opus Dei: '"10 minutos com Jesus" para rezar em tempo de pandemia

São pequenas meditações diárias feitas por padres do Opus Dei que "têm tocado nos temas fundamentais desta crise" que mais preocupam as pessoas, em especial, os mais jovens a quem se destina esta iniciativa, diz à Renascença Margarida Benedita Machado, ligada à organização.

Estas orações começaram na Quaresma, só que, reconhece, a "Quaresma transformou-se numa Quarentena".

A responsável admite que "Deus pediu-nos mais e, assim, os '10 minutos com Jesus' tiveram uma maior dimensão nesta altura, porque tornou-se urgente ajudar as pessoas a rezarem", uma vez que "precisavam de ajuda".

É um momento do dia para se "estar ali com Ele, como estivéssemos com um amigo, porque é isso que Ele é para nós, um amigo".

Por isso, as meditações são direcionadas para "temas que pudessem sustentar com esperança e fé os portugueses".

Percebeu-se, diz, "que este trabalho podia e devia ser uma forma de levar Jesus às famílias que estão em casa" em isolamento social para evitar a propagação do coronavírus.

Nestes dias difíceis, estas mensagens dão "uma enorme serenidade a quem nos ouve, temos recebido maior feedback, pessoas que ficam comovidas e agradecidas".

Margarida Benedita Machado garante que "é muito prático, muito simples e muito fácil" aderir a esta aplicação.

Para se inscrever, "basta ir ao site em www.10minutoscomjesus.org e lá vai encontrar um link que remete para o grupo do WhatsApp. Ao entrar no grupo, vai receber diariamente um audio com uma meditação e um link se preferir ouvir através do Youtube. Para quem não tem WhatsApp, também há uma solução: simplesmente ir à nossa página do Youtube, onde vai encontrar diariamente a meditação".

Neste momento, em Portugal há 2.500 pessoas que aderiu a esta aplicação. Mas no total, são 80 mil jovens que rezam não só em português, mas também em espanhol e em inglês.

Como surgiu a iniciativa

O Opus Dei explica que a ideia original nasceu em Espanha, em 2018, quando uma mãe pediu ao Capelão do colégio onde trabalhava, se durante as férias podia ajudar os seus filhos a rezarem. O sacerdote decidiu, então, fazer pequenos audios com meditações para ajudar os mais novos a viverem as férias com mais momentos de oração.

O projeto chegou a Portugal através do padre António Alves Mendes, em Novembro de 2019. A ideia era “ter audios semanais na plataforma Soundcloud” para partilhar “pelas pessoas mais jovens”.

O que pretendia "era fazer uma meditação breve semanal para ajudar as pessoas a meditarem no Evangelho de Domingo, com a ajuda de três padres, recordou o sacerdote que é um dos capelães do Colégio Cedros, no Porto.