​🔴 Em direto. Oração com Papa Francisco e bênção Urbi et Orbi

“Estamos todos neste barco. Ninguém se salva sozinho”, declarou esta sexta-feira o Papa Francisco numa oração especial, seguida de uma bênção extraordinária pelo fim da pandemia do novo coronavírus.



O momento foi transmito através da internet para todo o mundo e começou com uma imagem poderosa do Papa a caminhar sozinho na Praça de S. Pedro, no Vaticano, que habitualmente está repleta de fiéis, mas que desta vez estava vazia devido às medidas para travar a Covid-19.

Nesta mensagem para o mundo, Francisco começou por fazer um resumo dos tempos conturbados que afetam toda a humanidade.

“Desde há semanas que parece o entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades; apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo dum silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à sua passagem: pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos temerosos e perdidos.”

Diz Francisco que, tal como os discípulos do Evangelho, “fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda”, em que todos estão “no mesmo barco, todos frágeis e desorientados mas ao mesmo tempo importantes e necessários: todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E, neste barco, estamos todos”, salientou.

O momento de oração com o Papa Francisco começou, pelas 17h00, no adro da Basílica de São Pedro, com a praça vazia. Todos são convidados a acompanhar, via "streaming", a oração e bênção extraordinária do Papa pelo fim da pandemia do novo coronavírus.



Os fiéis são convidados a participarem espiritualmente através dos meios de comunicação, na escuta da Palavra de Deus e na adoração do Santíssimo Sacramento, com o qual o Papa dará, por fim, a bênção Urbi et Orbi. Uma iniciativa excecional, uma vez que esta bênção é concedida tradicionalmente no domingo de Páscoa, que se celebra apenas daqui a três semanas.



[em atualização]