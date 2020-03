Coronavírus. Pastoral da Saúde de Braga lança linha de apoio

“Um Ouvido com C’Oração”. Assim se designa o serviço gratuito lançado pela Pastoral da Saúde da arquidiocese de Braga. O objetivo é escutar e acompanhar espiritualmente todos os que estão a passar por uma situação de sofrimento, particularmente aquelas pessoas que não têm acesso à internet. A linha surge a partir de um trabalho já realizado há muitos anos na arquidiocese de Braga, através do Centro de Escuta e Acompanhamento Espiritual, que se efetiva de maneira presencial. São dois padres que estão a tempo inteiro em escuta e acompanhamento espiritual para todas as pessoas da geografia da diocese de Braga. Dada a circunstância particular do nosso país, devido à Covid-19, o diretor do Centro de Escuta e Acompanhamento Espiritual explica que sentiram a necessidade de “chegar às pessoas de uma maneira não presencial, de uma maneira telefónica”. “Temos noção, aliás, a realidade desde sempre deste centro de escuta, faz-nos ter uma consciência muito clara de que as pessoas têm uma solidão cada vez mais marcada nas suas vidas, independentemente do número de pessoas com quem vivem”, conta o padre Jorge Vilaça. O sacerdote refere que “a esta solidão que já era natural à vida de muitas pessoas, de muitas circunstâncias de vida, impõe-se uma solidão que as medidas de saúde exigem. E, portanto, na tentativa de minimizar os danos das circunstâncias atuais, surgiu a ideia de criarmos uma linha com cinco sacerdotes disponíveis, durante 12 horas, sete dias por semana”. O serviço está disponível a todos, mas dirige-se sobretudo às pessoas que não têm acesso aos meios mais comuns de comunicação.

“Há um dado que para nós é muito relevante e que tem a ver com a infoexclusão. Do nosso dia a dia, nós temos muitas evidências que há muitas pessoas que estão, de facto, impedidas de ter acesso à informação em geral ou mais a iliteracia, até do ponto de vista da leitura da informação que lhes chega”, conta o sacerdote. E nesse sentido, a linha quer chegar “não só como escuta dos problemas das pessoas, a escuta que por si só é terapêutica, mas também pode ser uma linha informativa”. O sacerdote ilustra com o acompanhamento já realizado de “situações de violência doméstica, que, muitas vezes, é abafada”, e que eles próprios, depois, fazem “a ponte com instituições que trabalham com a violência doméstica”. “Mas também, muitas vezes, a solidão das relações, das relações que já estão cansadas, de relações que atingem picos de intolerância. Nós queremos ser uma almofada de escuta e um suporte sob o ponto de vista espiritual”, acrescenta. Serviço da Igreja para todos O serviço é disponibilizado “à luz da Palavra de Deus e da fé da Igreja Católica, em contexto de sigilo” e a linha está aberta a qualquer pessoa, “independentemente do credo, independentemente do seu posicionamento existencial”. “Sendo uma linha que está coordenada por cinco sacerdotes católicos, obviamente não poderia prestar apoio espiritual de outra confissão religiosa, ainda que a espiritualidade seja uma questão mais abrangente que a religião. É muito evidente que somos de coluna vertebral católica”, afirma o sacerdote.