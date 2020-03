Veja o número de casos de Covid-19 em Portugal por concelho. Há 10 novas localidades na lista da DGS

Veja também:

Dados parciais divulgados esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam 105 concelhos portugueses com, pelo menos, um caso confirmado de Covid-19, entre eles Porto com 317, Lisboa com 284, Vila Nova de Gaia com 262, Maia com 171 e Gondomar com 149.

Vila Verde (5), Penacova, Anadia, Murtosa, todos com 4 casos confirmados, Amarante, Nelas, Almeida, Vizela, Figueira da Foz e Torre de Moncorvo, com 3 infetados cada, juntam-se à lista da DGS, que soma mais 530 casos face ao dia anterior.

Vila Nova de Gaia, Porto e Braga são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas: mais 99, 58 e 33, respetivamente.



Apenas 70% do total de casos notificados são considerados na lista de concelhos apresentada no boletim epidemiológico da DGS.



Na conferência de imprensa desta sexta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, reforçou a intenção de melhorar a capacidade de recolha e divulgação dos dados.



Em entrevista à Renascença, Rita Sá Machado, chefe de Divisão de Epidemiologia e Estatística da Direção-Geral da Saúde, revelou algumas dificuldades de recolha de informação relativamente à evolução dos casos do novo coronavírus em Portugal.



“O boletim é da autoria da minha equipa. É um trabalho muito complexo porque temos os nossos sistemas implementados, que funcionam relativamente bem dentro da rotina normal, mas temos esta situação de epidemia e urgência. Estamos a aprender e a readaptar o melhor que conseguimos e podemos. É também um trabalho das pessoas do terreno que recolhem esta informação ao longo dos dias. Vamos ajustando também parâmetros, como corrigir a data de início dos sintomas”, garantiu.