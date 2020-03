​Transportes da Grande Lisboa não passaram a ser gratuitos, alerta a AML

Veja também:

A isenção de validar o bilhete ou o passe nos transportes da Grande Lisboa não significa que seja legal viajar gratuitamente. A Área Metropolitana de Lisboa lembrou, esta sexta-feira, a obrigatoriedade de ter um título válido quando anda nos transportes públicos. Paulo Alves, da AML, explicou à Renascença que foi preciso fazer este alerta porque muitas pessoas estão a confundir a ausência de validação com a ausência de título de transporte.



Paulo Alves lembra que o serviço de transporte público de passageiros é fundamental e só pode funcionar se tiver receitas. As empresas transportadoras já sabem que a quebra vai ser muito grande, não sabem quanto, e não podem suportar que quem continua a viajar não pague o serviço. Daí este apelo, lançado a quatro dias da data de renovação dos passes.

Desde meados deste mês, foram tomadas algumas medidas de segurança para proteger passageiros e motoristas, no contexto do surto de coronavírus. No transporte rodoviário, a entrada e saída de passageiros passou a fazer-se pela porta traseira, deixou de se vender títulos de transporte a bordo e não se validam os títulos. No Metro e na Transtejo e Soflusa, as cancelas de entrada e saída das estações passaram a estar abertas.

Todos os transportes reforçaram a limpeza e foi limitado o número máximo de passageiros transportados a 1/3 da lotação dos veículos.