Projecto OpenAir. Português que quer criar novos ventiladores recebeu centenas de respostas

Em tempos de pandemia, há um português que pôs a imaginação ao serviço do interesse coletivo. João Nascimento, que está a estudar Neurociência e Filosofia em Harvard, nos Estados Unidos, pediu ajuda nas redes sociais para produzir à escala global ventiladores - essenciais no tratamento dos mais afetados pelo coronavírus - para dar resposta à escassez destes equipamentos em vários países.

À Renascença, João Nascimento conta ter ficado surpreendido. Não achou que um pedido de ajuda nas redes sociais o inundasse de voluntários a oferecer ajuda para o Projeto Open Air. São já centenas e centenas de especialistas - desde engenheiros, cientistas, médicos e advogados - que se reúnem de forma virtual para colaborar e encontrar soluções, com vista à construção de ventiladores essenciais no tratamento dos mais afetados pelo novo coronavírus.

O projeto avança com passos curtos, mas firmes, como revela João Nascimento. “Está a avançar em passos às vezes mais lentos do que gostaríamos, mas, pelo menos, firmes, uma vez que temos estado em contato próximo com a comunidade médica, que é absolutamente essencial para nos ir dando feedback de algumas linhas de pesquisa que estamos a explorar.”

Uma delas, por exemplo, é perceber se é possível ultrapassar uma das maiores limitações dos ventiladores, que é a utilização por uma pessoa de cada vez e, testar a hipótese de os equipamentos servirem dois pacientes em simultâneo.

João Nascimento admite que tem tido dificuldade em acompanhar o crescimento do grupo, assoberbado que está com as centenas de contatos. “Diariamente recebemos e-mails de médicos desde a Austrália, passado pelo Equador até à Samoa, de hospitais, técnicos, empresas, voluntários com impressoras 3D que apenas querem ajudar. A resposta é avassaladora”, diz o mentor.

Deste projeto já saiu um outro, intitulado vent2life, que congrega um conjunto de valências, conhecimentos técnicos e especializados essenciais para a reparação de ventiladores.

Falta ainda saber a quantidade de ventiladores a necessitar de reparação existentes em Portugal. “Esse levantamento vai ser feito agora, com o registo de todos os hospitais, que felizmente já estão a aceder à plataforma. Com isto passamos a poder ter forma de lhes dar o apoio - pomo-los em contacto com todos os engenheiros e técnicos certificados que vão poder prestar esse apoio.”

Atualmente, o projeto OpenAir gere as propostas de milhares de engenheiros, designers, especialistas em informática, tradutores, médicos, enfermeiros, advogados e investigadores, nos mais diversos projetos em curso nesta luta contra a Covid-19.

Em Portugal estão registadas 60 mortes e 2.544 infeções, segundo o balanço feito quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 2 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.