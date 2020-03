Primeiros casos de Covid-19 em Santa Maria da Feira

Veja também:

Os primeiros dois casos de coronavírus em Santa Maria da Feira foram registados esta sexta-feira num lar de idosos. Santa Maria da Feira, um dos concelhos mais populosos do país, com 170 mil habitantes, faz fronteira com Ovar, onde existe a única cerca sanitária do país.

O autarca de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, afirma em declarações à Renascença que o isolamento do concelho de Ovar não está a funcionar.

“Isto é uma opinião de um presidente de câmara, não é de um especialista em saúde pública. Quando se toma uma posição destas é tomada isoladamente parece-me que tem pouco resultado. Ou era tudo ou não era ninguém”, defende Emídio Sousa.