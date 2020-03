“Não vai faltar insulina" nas farmácias

Veja também:

Não há falta de abastecimento de insulina nas farmácias do país e não se justifica qualquer tipo de armazenamento excecional. A garantia consta de um comunicado conjunto de três sociedades científicas na área da diabetes, da Sociedade Portuguesa de Medicina Internada, da Associação Nacional de Farmácias e da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica.



No comunicado é referido que o esclarecimento público conjunto surge "no momento em que notícias sobre alegadas faltas de insulinas nas farmácias têm chegado à opinião pública".

Em entrevista à Renascença, Davide Carvalho, da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM) explica que "as farmacêuticas que produzem insulina, no âmbito do plano de contingência, forneceram mais 20% do que o consumo habitual de insulina". Garante, por isso, que "não vai faltar insulina".

"Claro que se as pessoas tentarem fazer stock para um ano ou para seis meses, é possível que haja alguma dificuldade de abastecimento. Mas não há razão nenhuma para as pessoas fazerem uma qualquer corrida" às farmácias, sublinha, reforçando a ideia de que "é preciso ter confiança porque tudo está organizado".

O presidente da SPEDM deixa ainda conselhos aos doentes com diabetes, no atual quadro de pandemia: "Mantenham a contenção social, fiquem em casa, mantenham a distância de segurança e procurem otimizar o tratamento da sua doença".