Governo quer fiscalização apertada no fim de semana e férias da Pascoa

A PSP e GNR receberam orientações do Ministério da Administração Interna para apertar a fiscalização nas estradas, em especial a caminho do Algarve, e impedir deslocações de lazer, para fins de semana ou férias da Pascoa.

De acordo com as orientações emitidas, só serão autorizadas deslocações previstas no decreto do Estado de Emergência, devendo todas as outras ser consideradas uma violação do dever geral de recolhimento.

O decreto prevê 15 excepções que vão desde a aquisição de bens e serviços, até idas ao banco ou à bomba de gasolina.

Este foi um dos temas abordados na terceira reunião da estrutura de Monotorização do Estado de Emergência.

“Uma vez que põem em causa a saúde dos próprios e a saúde dos portugueses, não serão toleradas as chamadas deslocações de fim de semana”, precisa o MAI, apelando a todos os portugueses para que permaneçam em casa, “limitando as viagens ao estritamente necessário”.

Presidida por Eduardo Cabrita, a Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência integra representantes das forças e serviços de segurança e secretários de Estado das áreas governativas da Economia, dos Negócios Estrangeiros, da Presidência do Conselho de Ministros, da Defesa Nacional, da Administração Pública, da Saúde, do Ambiente, das Infraestruturas e Habitação e da Agricultura.