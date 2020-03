Exército avança com 32 camas e 15 ventiladores no combate ao coronavírus

Para aumentar a capacidade de resposta às necessidades das autoridades de saúde, “o Exército fez avançar o Módulo de Apoio Militar de Emergência do Agrupamento Sanitário, desde a localidade de Tancos até ao Hospital das Forças Armadas, em Lisboa “

Segundo o comunicado desde ramo das Forças Armadas, “a manobra logística, inserida no Apoio Militar de Emergência para fazer face à atual situação pandémica da Covid-19, consistiu no transporte do Módulo AME do Agrupamento Sanitário”.