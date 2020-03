Emigrantes sentem discriminação, residentes exigem cautelas sem exceção

Otávio Alves veio para Portugal com a esposa Adélia de férias de Páscoa, como acontece todos os anos. Só que estas férias são diferentes de todas as outras. Está confinado à sua casa, a cumprir o período de quarentena determinado pela DGS aos emigrantes que agora regressaram a Portugal. Otávio, no entanto, tem dificuldade em compreender que não possa deslocar-se à aldeia para ver os pais.



“Não tenho lepra. Isto é uma vergonha. Nunca se viu uma discriminação destas”, atira o emigrante, ouvido pela Renascença.

Os dias deste casal são passados entre a habitação, onde não há televisão, e o pequeno jardim. As notícias do mundo vão chegando pelos “telefonemas com amigos e família, e pelas redes sociais”. “Isto é quase uma prisão”, diz Adélia. "E como fazem com as refeições?" - perguntamos. “Estamos a aguentar-nos com o que trouxemos de França, mas isto não dura para sempre. Como faremos com a alimentação?”, questiona também Adélia.

O casal de emigrantes, que chegou no dia 23 a Chaves, tinha planos de regressar a França, onde os dois têm trabalho, logo a seguir à Páscoa. Só que esses planos podem não se concretizar. Isto, porque, já em Portugal, receberam a comunicação de que as suas empresas fecharam.

“Aquilo lá está muilo mal e não sei se vamos garantir o trabalho”, diz Otávio com a voz embargada. A esposa é mais emotiva e, gesticulando, expressa a revolta por ser rejeitada na própria terra. “Lá somos emigrantes e aqui emigrantes somos. Olham para nós como se fossemos criminosos, isto não tem jeito nenhum”, declara a emigrante.

Os autarcas têm denunciado a situações de incumprimento da quarentena e até puseram a circular nas aldeias automóveis com aparelhagens sonoras a avisar da “obrigatoriedade de ficar em casa”. Há quem esteja a cumprir e há que esteja a infringir diariamente a lei, como foi o caso de quatro emigrantes, originários de Ribeira de Pena, detidos e condenados a pagar multa por desobediência civil, na quinta-feira, em Chaves.



Residentes insurgem-se contra quem não cumpre



Foi junto a um hipermercado da cidade de Chaves que a Renascença presenciou uma altercação entre uma família de emigrantes e um casal de residentes. Tudo aconteceu no parque de estacionamento, quando os emigrantes - um casal e três crianças - se aproximaram do automóvel para colocar as compras no automóvel. Os pequenos, esses, entretinham-se a saltitar.

O casal de residentes aproximou-se e começou a insultar os emigrantes. Gerou-se a confusão. O vocabulário utilizado entre eles é intraduzível. E estiveram nisto cerca de cinco minutos, até ao momento em que os residentes em Chaves viraram costas e foram embora.

Não é fácil a convivência, por estes dias. Se, por um lado, os emigrantes se sentem no direito de ir às compras, quem ali vive considera que não é bem assim.

António insurge-se contra aquilo que define como "a irresponsabilidade" de alguns emigrantes que "na aldeia andam de casa em casa, como se o país vivesse em festa”. “Não têm cabeça nenhuma. Aqui as pessoas são quase todas velhinhas e nunca se sabe se eles trouxeram a doença de lá”, insiste.

Este habitante de uma aldeia do concelho de Chaves entende que “na fronteira só deviam deixar entrar as pessoas, depois de terem a certeza que não tinham o vírus”.

A busca do equilíbrio possível

Também Maria Elvira, que já foi emigrante, considera que “os emigrantes deviam ter ficado no país onde estão, mas, já que vieram, que se portem à altura e evitem andar por aí a passear-se”. Sim, porque, diz Elvira, “alguns pensam que isto é uma brincadeira e nem pensam na saúde deles nem na dos outros”. “Não tem jeito nenhum andarem por aí como se nada se passasse”, entende.

“As coisas não são bem assim”, diz por sua vez Antónia, que veio da Bélgica. “Este também é o nosso país e nós temos os mesmos direitos. Se uns podem ir às compras, nós também temos que poder, nós precisamos de comer. E que mal tem dar um passeio pelo jardim?”, questiona.

Na região do Alto Tâmega estão, por estes dias, centenas de emigrantes vindos, a maioria, de Espanha, França, Bélgica e Luxemburgo. Uns vieram porque as empresas onde trabalhavam fecharam, devido à pandemia que atinge esses países. Outros vieram de férias e muitos não cumprem a quarentena de confinamento em casa, determinada pela Autoridade Regional de Saúde.



Segundo o último boletim epidemiológico da Unidade de Saúde Pública do ACES Alto Tâmega e Barroso, a região regista nove casos de Covid-19, oito no concelho de chaves e um no concelho de Boticas.



Os dados dão ainda conta de 124 casos suspeitos: quatro no concelho de Boticas, 63 no concelho de Chaves, quatro no concelho de Montalegre, nove no concelho de Ribeira de Pena, 24 no concelho de Valpaços, e 20 no concelho de Vila Pouca de Aguiar.

Em vigilância ativa, por terem contactado com casos que deram positivo no teste ao novo Coronavírus, estão 18 pessoas: 13 no concelho de Chaves e cinco no concelho de Valpaços.