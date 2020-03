Em tempo de pandemia, polícia leva os TPC a casa de alunos sem internet em Gouveia

Joaquim Loureiro, diretor do agrupamento escolar, explica que no atual modelo alternativo de aulas não presenciais os “alunos acedem aos trabalhos dos professores via email”.

Em tempo de pandemia de coronavírus e com os estabelecimentos de ensino fechados, a PSP e a GNR estão a colaborar com o Agrupamento de Escolas de Gouveia na entrega dos trabalhos para casa, os famosos TPC, a 80 alunos que não têm acesso à Internet em casa.

“Estes alunos vão ter estes 15 dias para desenvolver estes trabalhos. Enquanto no 1.º ciclo só têm um professor e podem dialogar com ele, nos outros anos torna-se muito mais complicado”, conclui.

E computador? Todos têm? “Não temos o número certo, mas alguns deles nem computador têm. Sabemos é que 80 alunos, mesmo tendo computador, não têm acesso à Internet. Tivemos uma reunião online com o secretário de Estado da Educação, João Costa, e há muitas escolas nesta situação. Já há uma equipa a trabalhar, uma brigada de apoio às escolas para esta situações dos alunos que não têm acesso à tecnologia. Ele deu a certeza de que o 3.º período vai existir com planos quinzenais para todas as escolas. Vão ter agora estes 15 dias para desenvolver os trabalhos até retomar o 3º período”, refere o diretor do Agrupamento de Escolas de Gouveia.

“A Polícia serve para ajudar as pessoas”

A GNR e PSP disseram “presente” e deitaram mãos à obra para fazer chegar a casa dos alunos os trabalhos pedidos pelos professores.

O chefe José Pires, da PSP de Gouveia, pega na caixa com os envelopes destinados aos alunos. “É um número significativo de alunos e estaremos cá sempre disponíveis para colaborar, a Polícia serve para ajudar as pessoas, e neste caso o Agrupamento de Escolas de Gouveia, e assim ficam todos os alunos no mesmo pé de igualdade”, afirma, sem deixar de sublinhar que a PSP presta também apoio aos idosos “na entrega de medicamentos e alimentos, 24h00 por dia”.

Sem desculpas para não fazer os trabalhos de casa, seja por email ou por correio os TPCs, são entregues à mão pela PSP ou GNR. “Vai uma cartinha do diretor, e esperamos que os alunos façam por manterem o ritmo de aprendizagem. As forças de segurança entregam os trabalhos, e quem assina é a força de segurança que deixa o envelope às portas de casa”, explica Joaquim Loureiro, diretor do Agrupamento de Escolas de Gouveia, agradecendo à GNR e à PSP todo o apoio prestado.

