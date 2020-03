Coronavírus. O que está a ser feito quanto ao outro "grupo de risco", as prisões?

Veja também:

Que medidas já foram tomadas?

A medida mais recente face à pandemia de Covid-19 é a orientação dada a todas as 49 cadeias do país para que isolem os reclusos com mais de 60 anos.

A decisão do Diretor Geral dos Serviços Prisionais, com data de 24 de Março, abrange cerca de 750 homens e meia centena de mulheres, e será adaptada mediante as condições de cada um dos estabelecimentos prisionais.

Onde serão mantidos esses reclusos?

Os locais mais óbvios para receber estas pessoas são as zonas habitualmente conhecidas como de castigo, mas mesmo essas não estão disponíveis de imediato, porque servem nesta altura para concretizar uma outra medida anterior.

Nesses espaços, agora adaptados a zonas de isolamento, já estão há quase duas semanas todos os reclusos que beneficiam do regime aberto, cerca de 10% do total, bem como todos os que têm dado entrada no sistema prisional, que são seguramente várias dezenas. Tanto num caso como noutro, e considerando que tiveram contacto com o exterior, foi decidido que têm de cumprir 14 dias de quarentena.

Dada a escassez de espaço nas prisões nacionais, presume-se que só quando estes tiverem completado os respetivos ciclos é que os maiores de 60 anos poderão entrar em isolamento.