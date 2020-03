Coronavírus. Já desinfetou o seu telemóvel hoje?

Pensando nisso, e porque as mãos são dos principais veículos do novo coronavírus, a Direção-Geral da Saúde fez um vídeo em que explica como limpar e desinfetar os telemóveis.

Para telefonar, ver as horas, ler um email, enviar ou ler as inúmeras mensagens que por esta altura enchem as redes sociais, o telemóvel é daqueles objetos em que mais mexemos no dia a dia.





Segundo a DGS, o telemóvel é tirado do bolso ou da mala cerca de 200 vezes por dia e tocamos-lhe mais de duas mil vezes.

Como desinfetá-lo?

Retirar o telemóvel da capa

Utilizar toalhetes para bebé

Ou humedecer as toalhitas em detergente ou álcool a 70%

Limpar todo o ecrã e teclado e todas as superfícies do aparelho.

Mas não só os telemóveis devem ser desinfetados com frequência. Também os móveis e outros locais da casa e do prédio devem ter alguma atenção.

Isto, porque, quando se tosse ou espirra, liberta-se gotículas que se depositam nas superfícies.

Assim, para limpar os móveis (mesas e outras superfícies do género), a DGS aconselha a limpeza comece com água e sabão, seguida da utilização de toalhetes humedecidos com desinfetante ou álcool a 70%.

As casas-de-banho devem ser lavadas e desinfetadas com produtos de limpeza mistos, que tenham detergente e desinfetante.

Interruptores, corrimões, botões de elevador e maçanetas são outros locais que devem ser desinfetados com “a maior frequência possível”.

Aqui, o conselho da DGS é que lave as mãos, coloque luvas e roupa protetora. Lave depois a superfície com água e detergente e aplique de seguida água com lixívia: em 4 litros de água, 5 colheres de sopa de lixívia. Deixe atuar durante 10 minutos, enxague com água quente e deixe secar.

No final, tire as luvas com cuidado e volte a lavar as mãos. Os equipamentos de utilização única (como as luvas) devem ser descartados e os outros lavados e desinfetados.