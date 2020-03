Coronavírus em lares de idosos. "Não fomos capazes de prevenir aquilo que era prevenível"

Veja também:

Não se pode dizer que os idosos em lares tenham sido deixados à sua sorte, refere Henrique Barros à Renascença. Contudo, "o que nós podemos dizer é que não fomos capazes de prevenir aquilo que era fundamentalmente prevenível", reconhece o presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

"Há mais de uma década que nós sabemos que os locais onde há confinamentos, particularmente de pessoas – sobretudo do que aprendemos com a preparação da pandemia da gripe – deve saber-se o que fazer e deve haver planos de contingência que devem ser acionados nas alturas apropriadas", indica Henrique Barros. Mas com o caso da pandemia de Covid-19, as coisas não aconteceram como o previsto.

Questionado sobre o que falhou nas ações preventivas, mal foram confirmados os primeiros casos de infeção pelo coronavírus em Portugal, o presidente do CNS diz que "não é necessariamente porque tenha havido laxismo ou porque tenha havido descuido ou porque não se tenham seguido as regras de segurança previstas".