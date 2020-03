​Conserveira produz a todo o vapor. Operários (apreensivos) dizem ser necessário manter a laboração

A empresa garante estar a cumprir todas as regras de segurança. Avides Moreira diz que estão a ser seguidas as indicações da DGS, tais como “o controlo de temperatura de todos os colaboradores à entrada da fábrica”, para além de “estarem distribuídos em pontos estratégicos embalagens de gel para uma correta desinfeção das mãos”.

A crise sanitária levou a um aumento da procura de conservas. Alguns estudos apontam para uma subida na ordem dos 40%. Luís Avides Moreira, administrador adjunto da Ramirez, revela que a empresa vive, nesta altura, “um pico de facturação bastante extraordinário” depois de uma reação do mercado “com aumento de procura a partir do Carnaval, que tem vindo a crescer até à data”.

Avides Moreira revela que a crise sanitária levou a uma reação do mercado com “um aumento de procura a partir do Carnaval”, um pico de faturação nesta altura que “não se pode comparar em nada com os níveis do ano passado”. Contudo, e olhando para o futuro, o administrador da Ramirez admite um abrandamento de procura, “até porque os supermercados vão continuar a ser abastecidos”, o que evita a sensação de racionamento e, desta forma, “contribuímos com os nossos produtos de uma forma bastante positiva para a superação desta crise”.

Trabalhadores (apreensivos) dizem ser necessário manter a laboração

A Ramirez tem mais de 200 funcionários. E acordo com os dados disponibilizados pela empresa, nesta altura, estão a trabalhar cerca de duas centenas, para manter a produção em pleno.

Ana Santos é funcionária do setor de produção e não esconde alguma apreensão. “Nós aqui estamos preocupados, apesar de ainda não nos ter acontecido nada, nós vemos o que se passa lá fora, o que dá na televisão”, refere.

A trabalhadora garante que todos “estão a cumprir as medidas de segurança que são pedidas” para que “tudo possa correr bem”.

Os operários falam entre si sobre os riscos que correm, mas também admitem ser necessário manter a laboração porque “têm noção de que é essencial o trabalho para que não falte comida na mesa das pessoas”, e é por isso que prometem “continuar a trabalhar até que nos digam que não podemos mais”.

