Com medo de ganhar uns quilos na quarentena? Siga os conselhos de uma nutricionista

Almoço: Porção de carne ou peixe, verduras, hidrato de carbono como arroz, massa ou batata

Jantar: Coma sopa, é mesmo muito importante porque reduz o apetite para o segundo prato. Depois complemente com um bife e salada, ou à sopa some o queijo fresco e uma peça de fruta. Como segundo prato, pode ainda optar por uma omelete. Se quiser, pode fazer uma salada. Use por exemplo alface, tomate, queijo e atum. Outra sugestão é a de em cima de uma cama de alface, acrescentar miolo de camarão ou umas lulas grelhadas. Adicione ainda outros vegetais como tomate cherry, milho de lata e, no fim, tempere com vinagre balsâmico.