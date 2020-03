Balanço DGS. Covid-19 faz 76 mortos e 4.268 infetados em Portugal

Veja também:

Portugal regista 76 mortes associadas à Covid-19 e 4.268 casos de infeção, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quarta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (33), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (24), da região Centro (18) e do Algarve (1). Relativamente a quinta-feira, em que se registaram 60 mortes, hoje observou-se um aumento de 26,6%.

Há 3.995 pessoas que aguardam resultados laboratoriais e 43 doentes que já recuperaram.

Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 19.816 casos.

Boletim revela que 354 pessoas estão internadas, das quais 71 estão nos cuidados intensivos.