Avião com toneladas de material médico e de proteção aterra hoje em Lisboa

Veja também:

Um avião da Hi Fly, que partiu ontem de Lisboa para Xangai, na China, regressa esta sexta-feira com 35 toneladas de equipamento médico e de proteção individual para Portugal para o combate à covid-19, segundo a companhia aérea. Tem aterragem prevista para as 20h30, no aeroporto de Lisboa.

Inicialmente o Airbus A340 tinha previsto fazer esta viagem na passada sexta-feira, mas, segundo fonte da companhia, questões relacionadas com autorizações das autoridades chinesas e logísticas, dado que o material teria de estar todo no mesmo local para ser carregado para o avião, atrasaram a viagem.

Entre o material que vai chegar a Portugal no final da semana estão máscaras, óculos e fatos de proteção, luvas, testes de diagnóstico e ventiladores.

O voo foi fretado pela Mirpuri Foundation, Fundação Filantrópica ligada à família proprietária da Hi Fly, conta ainda com o apoio de diversas entidades publicas e privadas.

A Fundação fez ainda um donativo adicional de 100.000 euros para viabilizar esta operação, refere o comunicado.

Portugal regista hoje 60 mortes associadas à covid-19, mais 17 do que na quarta-feira, e 3.544 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A barreira dos 3.500 casos foi ultrapassada no dia em que entrou em vigor a fase de mitigação da pandemia da covid-19, a mais grave fase de resposta à doença provocada pelo coronavírus e é ativada quando há transmissão local, em ambiente fechado, e/ou transmissão comunitária.

Evolução do coronavírus em Portugal