Abandono animal não aumentou devido ao coronavírus. Não há risco de transmissão

Mas os donos podem estar sossegados, não há qualquer ligação de contágio da Covid-19 entre animais e humanos. O veterinário Bruno Rôlo explica que “a cadeia de contágio cruzado entre animais e humanos não está em causa. Não existe nenhuma evidência científica, pelo que não faz sentido nenhum o abandono animal ou a entrega a outras entidades e instituições que recebem animais abandonados”.

A Organização Internacional de Sanidade Animal (OIE) tem já publicado orientações nesse sentido. O que é importante nesta altura, bem como nas outras, diz Bruno Rôlo, “é assegurar o bem-estar animal e portanto, a nível dos seus cuidados de saúde, o decreto governamental que estabelece o estado de emergência, prevê a circulação das pessoas com os animais de companhia para os seus passeios higiénicos, como também se poderem deslocar a consultas de assistência médico-veterinárias”.

"Todos vamos ficar bem e eles também"

Uma medida do governo que a Provedora do Animal de Lisboa aplaude. Marisa Reis sublinha que “houve este cuidado de tratar estes animais como seres que podem sofrer, que podem ser prejudicados com toda esta crise, tal como nós “.

Apesar do abandono de animais não ser uma situação de hoje e para que a pandemia não seja uma desculpa, a Provedoria do Animal de Lisboa lançou uma campanha de sensibilização: “Todos vamos ficar bem, e eles também”.

Está pensado, também, um plano em colaboração com várias entidades, que acautela que os animais,nos casos em que os donos estiverem contagiados com o novo coronavírus, não acabem sozinhos em casa: “Temos um plano de emergência que estamos a construir com as associações zoófilas e com outras entidades com quem colaboramos”. A ideia, explica Marisa Reis, “é que os animais sofram o menos possível com esta ausência, quer dos seus detentores, quer dos seus cuidadores”.

A Provedoria do Animal de Lisboa estabeleceu uma parceria com o Provedor dos Animais de Almada para, em caso ser necessário resgatar um animal que tenha ficado em casa porque o seu dono teve de ser internado, para “acionar uma equipa que, com os devidos cuidados, poderá resgatar esse animal”.

Não há assim desculpa para abandonar os animais. São os primeiros na linha dos afetos, não podem ser os últimos a sofrerem com este novo isolamento forçado. "Vamos ficar todos bem, e eles também".