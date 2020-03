2º período está a acabar e o 3º está em risco. O que se sabe sobre o ano escolar ​

Veja também:

As férias da Páscoa começam hoje, no final de mais um dia de aulas, à distância. Muitas escolas já começaram, entretanto, a reunir os conselhos de turma para atribuir as notas deste segundo período letivo, de resto pouco se sabe, sobre como irá funcionar o resto do ano.

O calendário escolar indica que as aulas são retomadas a 14 de abril, mas só no dia 9 o Governo decide se vai prorrogar o período de suspensão das atividades letivas presenciais, uma possibilidade já admitida pelo primeiro ministro durante o debate quinzenal no parlamento.

Garantido é que vai haver terceiro período, isto mesmo disse à Renascença fonte do Ministério da Educação. Não se sabe, para já, é em que moldes irá decorrer.





Os alunos vão ter as notas?

Sim. Isso mesmo foi garantido pelo Ministério da Educação. Num esclarecimento enviado às escolas, o ministro Tiago Brandão Rodrigues indicava que “a avaliação seria efetuada no período normal, tendo por base todos os elementos recolhidos pelos professores”, antes e depois do encerramento das escolas.

À Renascença, o presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Mota, também já tinha garantido que havia todas as condições para atribuir as notas deste segundo período.

Se as escolas continuarem encerradas, como vai ser feita a avaliação do terceiro período?

Do ponto de vista legal, não representa qualquer problema, porque a lei prevê que haja no mínimo dois momentos de avaliação por ano, que vão estar assegurados com as notas do primeiro e segundo períodos.

O dirigente da ANDAEP também já tinha admitido à Renascença, a possibilidade do ano letivo depender apenas dessas notas para efeitos de nota de final de ano.