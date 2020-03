Coronavírus em Itália faz quase mil mortos em 24 horas

Veja também:

Em Itália, registou-se a mais alta taxa de óbitos desde o início da pandemia de Covid-1 naquele país, a 21 de fevereiro. Nas últimas 24 horas, morreram 919 pessoas infetadas com coronavírus, num total de 9.134 vítimas. Até esta sexta-feira, o mais elevado número de mortes em 24 horas era de 793 e aconteceu a 21 de março.



A percentagem de casos confirmados diminuiu ligeiramente. Na quinta-feira era de 8%, esta sexta-feira passou para 7,5%, ou seja, de 80.539 para 86.498. As pessoas curadas passaram de 10.361 para 10.950.

De acordo com as autoridades italianas, neste momento estão 3.732 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, mais 120 do que ontem. A Lombardia continua a ser a região mais afetada do país.

Com estes números, Itália quase triplica o número de vítimas mortais registadas na China (3.292), país onde o surto começou, e ultrapassa também o número de pessoas infetadas na China (81.340).