Boris Johnson infetado com coronavírus

O primeiro-ministro britânico, Boris Johson, anunciou, esta sexta-feira, que testou positivo ao coronavírus.

A revelação foi feita em vídeo publicado nas redes sociais. "Desenvolvi sintomas ligeiros do coronavírus, isto é, febre e tosse persistente. A conselho do diretor-geral da Saúde, fiz um teste, que deu positivo. Estou a trabalhar desde casa, estou em isolamento, que é absolutamente a coisa certa a fazer", informou o primeiro-ministro do Reino Unido.

Boris Johnson garantiu, contudo, que não deixará de liderar o combate britânico à pandemia de Covid-19:

"Que não se duvide que, graças à tecnologia, posso continuar a comunicar com toda a minha equipa de topo, para liderar a luta nacional contra o coronavírus. Vamos conseguir ultrapassar isto e a forma como o vamos fazer é, claro, aplicando as medidas de que tanto têm ouvido falar. Quanto mais eficientemente todos nós cumprirmos com essas medidas, mais rapidamente o nosso país ultrapassará esta epidemia e mais rapidamente conseguiremos recuperar."

"Fiquem em casa, salvem vidas"

Johnson aproveitou para agradecer a todos os envolvidos no Sistema Nacional de Saúde britânico (NHS), assim como aos serviços públicos e a todo o povo do Reino Unido, pelo "fantástico esforço nacional".

"Obrigado a todos os que estão a fazer o mesmo que eu, a trabalhar de casa, para travar a propagação do vírus. É assim que vamos vencer. Vamos derrotar o vírus e vamos derrotá-lo juntos. Fiquem em casa, protejam o NHS e salvem vidas", declarou.



Boris Johnson passa a ser um de 11.658 casos confirmados de Covid-19 no Reino Unido. Até agora, morreram 578 pessoas.