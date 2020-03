Jorge Jesus usa aplicação portuguesa para controlar jogadores à distância

Jorge Jesus, treinador campeão sul-americano ao serviço do Flamengo, utiliza uma aplicação portuguesa para monitorizar o trabalho feito em casa pelos seus jogadores.



Chama-se "Coach ID", foi desenvolvida por dois treinadores portugueses, Acácio Santos e João Daniel Rico, e serve de ferramenta fundamental para o trabalho do Flamengo numa época de luta contra a Covid-19. Campeonatos no Brasil estão também suspensos devido ao coronavírus. País tem mais de 2,5 mil casos confirmados.

Jorge Jesus manifestou o desejo de “controlar à distância a resposta dos jogadores” mesmo estando a equipa técnica em Portugal e o plantel no Brasil, nas respectivas casas, refere a Bola Branca, Acácio Santos, que recebeu o contato do preparador físico do Flamengo, Márcio Sampaio, um conhecedor das potencialidades da aplicação, e a partir daí foi possível “chegar ao que o mister Jesus queria”.

Acácio Santos explica que “esta aplicação permite ter os jogadores nas suas casas no Brasil a trabalhar em sintonia com a equipa técnica do Flamengo que está em Portugal”.

Uma das valências mais importantes da "Coach ID" é a possibilidade que dá ao jogador de “transmitir como correu o treino” e assim possibilitar à equipa técnica adaptar as sessões de trabalho. Um plano que pode ser fortalecido com outra informação fundamental: “a aplicação permite ao jogador, no dia seguinte de manhã, informar como se sente, se está cansado, ansioso ou até se as pernas estão pesadas depois do treino da véspera”.

Acácio Santos admite que este acordo com o Flamengo permite reforçar a “credibilidade” de um projeto que tem já “vários parceiros” em Portugal mas também no estrangeiro.