​Mercado imobiliário trava a fundo depois da euforia de fevereiro

A avaliação bancária para pedidos de crédito para compra de habitação atingiu em fevereiro um novo recorde de 1.337 euros por metro quadrado, mais sete euros do que no mês de janeiro. Os dados, divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), não têm ainda em conta as consequências da pandemia de Covid-19 na economia. No entanto, o instituto de estatísticas antecipa que a tendência se altere consideravelmente, esclarecendo que "a informação hoje disponibilizada é útil para estabelecer uma referência para avaliar desenvolvimentos futuros".



O setor da mediação imobiliária em Portugal já começou a avaliar os impactos do coronavírus no negócio. A “Out of the Box”, uma empresa que presta serviços de consultoria em finanças imobiliárias, realizou um inquérito a 792 profissionais do mercado e 93% dos inquiridos reconhecem que já começaram a sentir uma redução dos potenciais compradores.

Este inquérito, feito online entre os dias 22 e 24 de março, aos profissionais de mediação imobiliária, recebeu 792 respostas válidas num total de 1639 acessos. Nele se apurou que as angariações caíram bastante, com quase 80% dos inquiridos a mencionarem uma quebra no número de clientes potencialmente interessados em vender as suas casas, o que significa que o mercado está a travar a fundo tanto do lado dos compradores como do lado dos vendedores.

Quantos aos processos já em curso, 70% dos agentes do mercado responderam que os seus clientes, ou seja, os vendedores das casas, se mantêm no mercado. Já no que toca aos potenciais compradores, quase 50% dos agentes afirmaram ter tido desistências de potenciais negócios.

Nas últimas duas semanas, as visitas às casas que estão no mercado pararam. Para não desaparecer nestes tempos de distanciamento social, os agentes estão a solicitara quem quer vender a sua casa que envie mais fotografias para colocar no site e estão mais disponíveis para esclarecer dúvidas por telefone ou mail, bem como fazer pesquisas que permitam apresentar alternativas ao potencial cliente.

O acesso aos documentos relativos ao imóvel e os pedidos de crédito bancário também podem ser feitos de modo virtual e sem custos, o que permite comparar condições. Os peritos dos bancos na avaliação de imóveis continuam no terreno.