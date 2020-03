Lay-off simplificado. Especialista diz que empresas com dívidas à Segurança Social ou Fisco vão poder recorrer

Veja também:

Afinal, as empresas com dívidas à Segurança Social ou ao Fisco vão poder recorrer ao regime do lay-off simplificado, segundo confirmou à Renascença um advogado especialista em direito de trabalho.

A exigência de que não houvesse pagamentos em falta ao Estado constava da primeira portaria publicada pelo Governo para fazer ajudar as empresas a fazer face aos impactos económico da pandemia provocada pela Covid-19.

Mas o diploma que foi aprovado em Conselho de Ministros, na quinta-feira, deixou cair essa exigência.

“A única coisa que diz agora é que durante o período de atribuição, a empresa tem que cumprir com as suas obrigações contributivas e tributárias. Significa que apenas durante o período durante o qual está a beneficiar do apoio tem que ter esse cumprimento pontual não relevando as dívidas constituídas em momento anterior”, explicou à Renascença o advogado Nuno Ferreira Morgado, sócio e co-coordenador da área laboral da PLMJ.

Além de não excluir as devedoras, o novo diploma sobre o lay-off alarga também o leque das empresas que podem beneficiar. “Agora passa-se a incluir todas as que tenham encerrado por força das várias medidas aprovadas, por exemplo, os restaurantes ou os bares. Passa-se a incluir também as empresas que registaram uma quebra de faturação de 40% nos últimos 30 dias. Portanto, reduz-se o prazo para verificação da quebra que estava na primeira portaria e incluem-se também as empresas que não tendo registado um cancelamento de encomendas já consigam perspetivar que isso vai acontecer, em termos substanciais”, explica este especialista da sociedade PLMJ.

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, através de medidas como a redução temporária do período normal de trabalho ou suspensão de contrato de trabalho, no âmbito da pandemia de coronavírus.



Para apoiar a manutenção dos postos de trabalho e a evitar despedimentos por razões económicas, o diploma do Governo prevê que tenham acesso a este regime excecional empresas em três circunstâncias:

As empresas ou estabelecimentos cujo encerramento total ou parcial tenha sido decretado por decisão das autoridades políticas ou de saúde

As empresas que experienciem uma paragem total ou parcial da sua atividade que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou a suspensão ou cancelamento de encomendas