Empresas de Distribuição. Racionamento nos supermercados fora de hipótese

"Nos primeiros dias tivemos uma grande afluência e surpreendeu a aflição natural das pessoas. Foram de forma massiva aos supermercados e aí tivemos alguns problemas de reposição. Lembro-me das fotografias que circularam, mas não é um sinal de rutura de produtos ou falha na cadeia de alimentos. Já está tudo a voltar à normalidade. À data de hoje, não temos qualquer problema em abastecer as lojas e os portugueses. As pessoas vão de forma ordeira ao supermercado, com regras e prioridades", garante.

Em entrevista ao programa da Renascença "As Três da Manhã" , Gonçalo Lobo Xavier destaca que, à data, não há problemas com a produção interna e importações de produtos alimentares, pelo que não está em cima da mesa a possibilidade de racionamento de produtos.

Garantia do Secretário de Estado do Comércio que i(...)

Encomendas "online"

Nesse sentido, o setor "online" tornou-se bastante procurado, com as entregas ao domicílio das compras. O diretor-geral da APED reconhece que o setor não estava preparado, mas o reforço das equipas tem solucionado o problema.

"O canal 'online' não estava ajustado a uma procura tão massiva e repentina. Há hábitos desta quarentena que dificilmente mudarão depois. Tivemos dificuldade em responder com celeridade nos primeiros dias, mas temos cerca de 1.200 novos postos de trabalho", garante.

90 mil "heróis a alimentar Portugal"

Gonçalo Lobo Xavier saúda os 90 mil profissionais que trabalham no setor e que estão a "alimentar Portugal" durante a pandemia do coronavírus.



"O setor do retalhe e da distribuição são cerca de 130 mil colaboradores, no alimentar são 90 mil heróis que têm garantido que as lojas estão a funcionar e a alimentar Portugal. Para tudo funcionar, é preciso uma cadeia com os elos bem oleados, desde a produção agrícola e indústria. Há um conjunto de áreas que estão a garantir que as prateleiras estejam com os produtos que os portugueses precisam em pleno", termina.