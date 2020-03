Coronavírus. ANA suspende operação no terminal 2 do aeroporto de Lisboa

“Face a uma crise sanitária nunca antes vivida e às medidas de restrição aplicadas às deslocações das pessoas, cujas consequências no setor da aviação ultrapassam os prejuízos decorrentes do 11 de setembro 2001, as companhias aéreas foram forçadas a reduzir rápida e fortemente as suas operações”, salienta a ANA.

A ANA – Aeroportos de Portugal vai suspender a operação no terminal 2 do aeroporto de Lisboa a partir de segunda-feira, dia 30 de março, e concentrar todos os embarques no terminal 1.

Como resultado, diz, “os aeroportos pelo mundo todo adotaram medidas drásticas de reorganização das suas atividades, para acompanhar a redução – às vezes quase total – do tráfego aéreo”, sendo que “alguns dos maiores aeroportos de Europa estão a fechar: Paris-Orly e London City anunciaram a suspensão das suas atividades e Viena está parcialmente encerrado”.

No comunicado, a ANA destaca a “prioridade” que tem dado à “proteção da saúde dos passageiros e dos trabalhadores da comunidade aeroportuária”, com a “divulgação e cumprimento das recomendações de prevenção, higiene e distanciamento social, reforço da limpeza das instalações e desinfeção, limitação do acesso aos aeroportos e aquisição e implementação de um sistema de câmaras de medição de temperatura”.

A gestora aeroportuária garante ainda a “continuidade do serviço público”, afirmando-se “comprometida com o Estado para assegurar que as principais portas de acesso aéreo ao país permanecem sempre abertas, permitindo aos portugueses no estrangeiro e aos estrangeiros em Portugal regressarem para junto das suas famílias e às cadeias logísticas essenciais continuarem a funcionar”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou cerca de 558 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.

Nesta sexta-feira, Portugal regista 76 mortes associadas à Covid-19, mais 16 do que na quinta-feira, e o número de infetados subiu para 4.268, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Do total de infetados, 43 já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 2 de abril.

Além disso, o Governo declarou, no dia 17, o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

Desde as zero horas do dia 26 de março, o país entrou na fase de mitigação da doença, a mais gravosa.