Álcool contra coronavírus. ASAE cria formulário para queixas sobre preços exorbitantes

Só nos últimos 15 dias, a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) recebeu quase duas mil queixas de consumidores e comerciantes, dando conta de abusos nos preços.

As queixas dizem, sobretudo, respeito ao custo do álcool, do álcool-gel e dos desinfetantes. Mas também relativos ao açambarcamento de produtos, segurança alimentar e desobediência às regras de exceção em vigor.