Miguel Cal sai da SAD do Sporting

Baixa importante para a equipa de Frederico Varandas na SAD que gere o futebol profissional do Sporting. Miguel Cal, que tinha as pastas da Estratégia, do Operacional e do Marketing, deverá continuar ligado apenas ao clube como responsável pela área da internacionalização da marca Sporting.



“A Sporting SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação, informar o mercado que o senhor dr. Miguel Garcia Rodrigues Cal apresentou, por motivos pessoais e profissionais, renúncia ao cargo de administrador do conselho de administração da Sporting SAD”, lê-se no comunicado do Sporting à CMVM.

Miguel Cal alegou razões pessoais para esta alteração da sua ligação ao Sporting como dirigente. Com esta opção poderá agora trabalhar numa outra empresa.

Com esta saída, o Conselho de Administração da SAD fica, para já, com três membros executivos que são Frederico Varandas, Francisco Salgado Zenha e João Sampaio. Nuno Correia da Silva é o administrador não-executivo, nomeado pela Holdimo de Álvaro Sobrinho.