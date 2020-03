​Desafio de quem vive em clausura: “Uma oportunidade para um questionamento mais profundo sobre a vida”

Itália e Portugal vivem em quarenta. O estado de emergência é comum aos dois países. Num e noutro país a Covid-19 alterou a vida das pessoas. As populações estão em estado de alerta. Instalou-se o medo, a apreensão e a angústia. Viver estes tempos com serenidade e confiança é um desafio a alargar horizontes e olhar mais longe.



O exemplo vem de Vitorchiano, a 100 km a norte de Roma, Itália. É ali que vive uma comunidade de 77 monjas. São trapistas da Ordem Cisterciense da Estrita Observância. É ali que permanecem as 10 monjas do Mosteiro Trapista de Santa Maria Mãe da Igreja, até que as obras da hospedaria estejam concluídas, em Palaçoulo, Miranda do Douro, o que se prevê possa acontecer antes do final do ano.

O isolamento não é novidade para estas monjas de clausura. E é precisamente no isolamento da vida monástica que acompanham o mundo.

Em contexto de pandemia a Renascença conversou com a monja Giusy Mafffini de 56 anos. É a abadessa do Mosteiro Trapista de Santa Maria Mãe da Igreja. Começa por contar como estão a viver e a acompanhar a pandemia a partir do isolamento de um mosteiro e deixa algumas pistas para enfrentar estes tempos difíceis, que estão a mexer com a liberdade das pessoas.

Como estão a acompanhar esta situação de pandemia em Itália e em Portugal?

Aumentámos a nossa oração quer pessoal, quer comunitária. Todos os dias rezamos juntas o terço a Nossa Senhora, embora não seja uma prática utilizada no mosteiro, onde permanece central a celebração da liturgia das horas (sete vezes por dia) e a Eucaristia, que, graças a Deus, continuamos a celebrar todos os dias. Nos dias feriados ou nas solenidades escolhemos fazer a adoração eucarística durante toda a tarde. Vivemos com uma maior consciência do dom dos sacramentos, comungamos todos os dias, tendo no coração quem não o pode fazer.

Agradecemos muito a iniciativa de Papa Francisco de rezar um Pai Nosso ecuménico, ontem, dia 25 de março, ao meio dia e acompanhamos as suas intervenções ainda mais neste tempo. Também estivemos em comunhão com os Bispos Portugueses, em ligação streaming, para confiar a Nossa Senhora Portugal e a humanidade inteira.

Acha que as pessoas, a sociedade em geral está preparada e sabe viver este isolamento imposto e necessário?

Se calhar as pessoas não estão muitos preparadas, mas acho que muitas mais do que pensamos estão disponíveis em viver esta situação como uma oportunidade para voltar à oração, à fé, a um questionamento mais profundo sobre a vida. Interessante que muitas pessoas recomeçam a falar entre si e a dar maior atenção aos outros.

Como é que as monjas vivem esta orientação, sendo uma grande comunidade? O que fazem para se protegerem?

Nós vivemos na clausura. É uma “proteção” para nós. Algumas irmãs saem, mas só para as necessidades inadiáveis e têm muito cuidado para não se contaminarem com o vírus. Atendemos às recomendações das autoridades e dos centros de saúde.

Que conselhos podem dar a quem não está habituado a viver o isolamento? Como se pode enriquecer este tempo?

Aconselhamos a terem em atenção, em casa, as pessoas que a habitam, os interesses que podem ter, rezar, não desanimar e não ficar só em frente ao computador ou à televisão. Temos testemunhos de casais que voltaram a falar entre si, a descobrir a relação com os próprios filhos. Sabemos também de grupos com padres que através da internet encontraram forma de partilhar momentos de oração ou pequenos problemas do dia a dia.

Isolamento, restrição espacial, serão caminhos de liberdade e comunicação?

O isolamento em si mesmo não me parece um caminho... esta situação, por um lado, limita a liberdade pessoal, mas, por outro lado, ajuda a olhar-se e olhar para o outro em situação de sofrimento, de incerteza. Esta situação ajuda a renovar a própria consciência de quem somos e para onde vamos.