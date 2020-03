Bispo do Algarve. “Se falta o turismo corremos o risco de asfixiar”

Mas, numa região muito dependente do turismo, D. Manuel Quintas não esconde a preocupação. É preciso que este setor não seja muito afetado, já que “é o ar” do Algarve. "Aqui, se falta o turismo, corremos o risco de ficar asfixiados, e disso trazer consequências muito gravosas para as famílias e também para a sociedade algarvia em geral”, refere.

Depois da pandemia podem surgir tempos muito complicados para a economia da região, como já aconteceu na última crise. “Evitámos - não sozinhos, naturalmente - que as consequências do desemprego fossem maiores, socorrendo ao nível da alimentação, com refeitórios sociais e cantinas”, lembra o bispo, que diz ter esperança. “Quero acreditar que não vamos chegar a essa situação”.

Apesar das preocupações com a Covid-19, o bispo do Algarve transmite uma mensagem de esperança e otimismo aos algarvios. Em declarações à Renascença , D. Manuel Quintas diz que o tempo é de “acreditar e olharmos uns pelos outros”.

O bispo do Algarve espera, por isso, que a União Europeia tenha um comportamento consentâneo com o seu estatuto. “Todos esperamos que a União Europeia, de facto, mostre aquilo que é e o que vale em circunstâncias como esta. Não pode abandonar cada país à sua sorte.”

Sobre a maneira atual de celebrar, sem fiéis nas igrejas, o bispo do Algarve confessa um certo desconforto. "Fica sempre uma sensação, não digo de vazio, mas de desconforto, porque nada substitui o celebrar com a comunidade, com a família que nós constituímos dentro das paróquias ou a nível diocesano. Há sempre um desconforto no fim, apesar da adesão e do retorno serem expressivos".

Padre algarvio internado nos cuidados intensivos

Na segunda-feira, dia 23 de março, o padre Vasco Figueirinha, de 32 anos, foi internado nos cuidados intensivos do Hospital de Faro.

O prefeito do seminário de Faro, que testou positivo ao novo coronavírus, já se encontrava de quarentena há 12 dias, e estava a ser seguido por médicos, mas o seu estado de saúde agravou-se e teve de ser transportado para o hospital. Ao que a Renascença apurou, encontra-se “estável”.

A diocese do Algarve não tem registo de mais casos entre o clero, nem nas suas instituições sociais.

À semelhança do que acontece por todo o país, também as paróquias algarvias têm procurado estar próximas dos fiéis, com momentos de oração regulares online, nomeadamente no Facebook.

A semana passada as paróquias de Loulé anunciaram que as festividades de Nossa Senhora da Piedade, popularmente evocada como Mãe Soberana, não se realizarão este ano. No Domingo de Páscoa a imagem será conduzida da Ermida para o Santuário, onde permanecerá quinze dias. A 26 de abril regressará à Ermida.

