​Bispo de Vila Real publica nota pastoral sobre celebrações da Semana Santa

O bispo da Diocese de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, em conformidade com o decreto da Congregação do Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos e com o comunicado da Conferência Episcopal Portuguesa de 20 de março, relativamente às celebrações da Semana Santa e Tríduo Pascal, determina que “a data da Páscoa, centro do ano litúrgico para os cristãos, não pode ser alterada”.



A celebração dos mistérios litúrgicos, assinala o prelado, “será feita sem a presença física dos fiéis e de acordo com as possibilidades locais, respeitando as determinações das autoridades civis e sanitárias”.

Além das celebrações previstas para a Igreja Catedral, presididas pelo bispo diocesano, D. António Augusto faz saber que “também nas igrejas paroquiais os párocos celebrem os mistérios litúrgicos do Tríduo pascal, avisando os fiéis da hora de início, para que estes possam estar unidos em oração a partir das respetivas habitações. Estas celebrações podem ser transmitidas em direto por algum meio de comunicação”.

Em Quinta-feira Santa, D. António Augusto preside, de manhã, à Missa Crismal na Sé de Vila Real e os sacerdotes acompanham através das páginas de Facebook e Youtube na diocese. À tarde, o prelado preside à Missa da Ceia do Senhor, às 18h00, e os párocos das diversas paróquias celebram “numa igreja paroquial, sem povo”.

“Os sacerdotes que não tenham possibilidade de celebrar esta missa devem rezar a oração de Vésperas”, esclarece o bispo de Vila Real.

Em Sexta-feira Santa, D. António Augusto preside à Celebração da Paixão do Senhor, na Sé, às 15h00 e determina que os párocos celebrem em uma igreja paroquial, “tendo em conta as contingências”, indicando que “na oração universal” se faça “menção dos doentes, dos defuntos e dos doridos por alguma perda”.

"A Vigília Pascal seja celebrada pelo pároco numa igreja paroquial, de acordo com as possibilidades”, indica o bispo de Vila Real, esclarecendo que “aqueles que não possam, de modo nenhum, unir-se à Vigília Pascal, devem rezar o Ofício de Leituras indicado para o Domingo de Páscoa”. O bispo diocesano preside na Sé de Vila Real às 21h30.

No Domingo de Páscoa, D. António Augusto celebra às 11h00, na Sé, e aponta que “os párocos podem celebrar a eucaristia numa das igrejas paroquiais”, recomendando que nessa igreja e em todas, os sinos sejam tocados de modo festivo.

A partir da igreja Catedral de Vila Real, durante a Semana Santa, as celebrações serão transmitidas online.

D. António Augusto assinala que “dada a impossibilidade da presença física dos cristãos nestas importantes celebrações, a diocese procurará fornecer algumas sugestões para a oração pessoal e famíliar” e recomenda “o acompanhamento das celebrações através dos meios de comunicação social”. Particularmente na Missa Crismal, “todos os sacerdotes são convidados a acompanhar a transmissão on-line”.

O bispo de Vila Real faz saber ainda que “a gravidade da situação impõe que sejam suspensas várias expressões de piedade popular que tradicionalmente enriquecem os dias santos da Páscoa, designadamente procissões, vias-sacras públicas e visitas pascais” e que “na liturgia do Domingo de Ramos deve ser omitida a bênção e procissão dos ramos”.