Marcelo promulga diplomas sobre espetáculos e pagamentos em cartão

O Presidente da República promulgou dois diplomas aprovados esta quinta-feira em Conselho de Ministros para proteção de agentes culturais afetados por espetáculos não realizados devido ao surto da covid-19 e para fomentar os pagamentos em cartão. Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, lê-se que Marcelo Rebelo de Sousa "acabou de receber e promulgou imediatamente" estes dois diplomas do Governo.

De acordo com o comunicado da reunião de hoje do Conselho de Ministros, foi aprovado um decreto-lei que "estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados, entre os dias 28 de fevereiro de 2020 e até 90 dias úteis após o término do estado de emergência". "Face à pandemia covid-19, e com vista a evitar a transmissão do vírus, o Governo tomou medidas que passaram, nomeadamente, pelo encerramento de instalações e estabelecimentos onde se desenvolvem atividades culturais e artísticas. Importa, por isso, assegurar uma proteção especial aos agentes culturais envolvidos na realização destes espetáculos, bem como garantir os direitos dos consumidores", considera o executivo.

Na conferência de imprensa sobre a reunião de Conselho de Ministros de hoje, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, esclareceu que o diploma prevê que um espetáculo não realizado neste prazo deverá ser "preferencialmente reagendado" no prazo de um ano e estabelece as "condições de retribuição do dinheiro [dos ingressos], se o reagendamento não for possível".