Veja o número de casos de Covid-19 em Portugal por concelho. Há 26 novas localidades na lista da DGS

Dados parciais divulgados esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam 96 concelhos portugueses com, pelo menos, um caso confirmado de Covid-19, entre eles Lisboa com 284, Porto com 259, Maia com 157, Valongo com 119 e Vila Nova de Gaia com 114.

Ílhavo (10), Loulé (8), Trofa (8), Leiria (7), Angra do Heroísmo (6), Ponta Delgada (5), Horta e Lajes do Pico, ambas com três casos, juntam-se à lista divulgada esta quarta-feira, que soma mais 1019 casos face ao dia anterior.

Porto, Lisboa e Vila Nova de Gaia são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas: mais 122, 97 e 80, respetivamente.



Apenas 70% do total de casos notificados são considerados na lista de concelhos apresentada no boletim epidemiológico da DGS.



Rita Sá Machado, chefe de Divisão de Epidemiologia e Estatística da Direção-Geral da Saúde, revelou esta manhã em entrevista à Renascença, algumas dificuldades de recolha de informação relativamente à evolução dos casos do novo coronavírus em Portugal.



“O boletim é da autoria da minha equipa. É um trabalho muito complexo porque temos os nossos sistemas implementados, que funcionam relativamente bem dentro da rotina normal, mas temos esta situação de epidemia e urgência. Estamos a aprender e a readaptar o melhor que conseguimos e podemos. É também um trabalho das pessoas do terreno que recolhem esta informação ao longo dos dias. Vamos ajustando também parâmetros, como corrigir a data de início dos sintomas”, garantiu.

Veja a lista completa de casos de Covid-19 em Portugal por concelho.