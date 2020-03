TAP pede autorização para realizar voos extra a Angola e Cabo Verde

Veja também:

A TAP anunciou ter pedido autorização aos governos de Angola e de Cabo Verde para realizar dois voos extra. O objetivo é repatriar mais de 400 portugueses e transportar carga médica e humanitária.

“Os voos já foram colocados em sistema (sujeitos a aprovação), sendo que as reservas poderão ser feitas no site da TAP, www.flytap.com, ou nas agências de viagens”, pode-se ler no comunicado.



A companhia aérea prevê que os voos ida-e-volta para Praia, em Cabo Verde, e de Luanda, em Angola, para Lisboa, sejam realizados já esta sexta-feira.



A TAP diz que garante “todas as condições de segurança e operacionais para a realização destes dois voos que, à semelhança dos voos extra operados pela Companhia para África ao longo desta semana, estão a realizar-se em condições operacionais atípicas, motivadas pelas diversas restrições impostas por governos e autoridades” dos países que tentam conter a propagação da pandemia da covid-19.

Lembrando que “o Governo de Cabo Verde implementou restrições aos voos oriundos de Portugal, de outros países europeus com focos epidemiológicos da covid-19, do Brasil, EUA, Senegal e Nigéria”, a TAP afirma que, considerando que os tempos de voo o permitem, realizará voos de ida e volta.

Já para Angola, “a TAP voará Lisboa-Luanda e Luanda-Faro-Lisboa, trocando a tripulação em Faro e assegurando que as tripulações não ficam de quarentena em Luanda, conforme prescrito pelas autoridades angolanas; o voo de Luanda será operado por um A330-900neo com capacidade de trazer 298 passageiros”, aponta-se no comunicado.

O número de mortes causadas pela covid-19 em África subiu hoje para 72 com o número de casos acumulados a ultrapassar os 2.700 em 46 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia.