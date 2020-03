Saiba quais são os cinco hospitais privados na linha da frente para receber doentes com coronavírus

Veja também:

Aos hospitais públicos juntam-se a partir de hoje os centros de saúde e cinco privados - todos passam a receber e a tratar doentes de Covid-19. Esta é uma das mudanças com a entrada em vigor da fase mais critica da resposta ao combate do novo coronavírus.

Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (AHP), revela quais as unidades privadas que ajudam partir desta quinta-feira, dia que o país entra numa segunda fase de mitigação da pandemia.

“Estamos a falar em cinco hospitais específicos para receber doentes com a Covid-19. Estarão em Lisboa, Porto, Matosinhos e Lagos. Para além destes cinco, há uma série elevada de hospitais, mais de três dezenas, que servirão de segunda linha para os outros e permitirão aliviar a atividade dos hospitais do Sistema Nacional de Saúde”, começa por dizer, em declarações à Renascença.

As cinco unidades em causa são: Hospital da Boa Hora de Matosinhos, Hospital de São Gonçalo de Lagos, Hospital da Luz em Lisboa, CUF Infante Santo em Lisboa e CUF Porto.

Desta forma, o tratamento de doentes com coronavírus passa a contar com mais 320 camas, das quais 78 de cuidados intensivos. São camas dos hospitais privados que, que nesta fase de mitigação da doença, passam também a receber infetados com a Covid-19.