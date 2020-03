Quem é testado? Quem fica em casa? O que muda na última fase de resposta ao coronavírus

Veja também:



Mitigação: segundo o Plano Nacional de Preparação e Resposta da Direção-Geral da Saúde, esta fase (há três fases de resposta, que incluem três níveis e seis subníveis) corresponde ao nível de alerta mais elevado.

Mas o que significa, afinal, a fase de mitigação, que entra em vigor em Portugal hoje, a partir da meia-noite?

"Epidemia ativa" mas controlada

A resposta é tão simples quanto preocupante: significa que as cadeias de transmissão do novo coronavírus estão estabelecidas no país, tratando-se de uma situação de “epidemia ativa”.

A partir de agora, as medidas de contenção do vírus são insuficientes. E a resposta da Direção-Geral da Saúde é focada no atenuar dos efeitos da Covid-19 e na diminuição da sua propagação.

Quando for meia-noite, os hospitais e centros de saúde vão ter de se adaptar às novas regras. Uma adaptação que pode ser “turbulenta” no início, alertou a diretora-geral da Saúde, Granças Freitas, lembrando, porém, que a transmissão comunitária em Portugal “não é descontrolada”.

Hospitais ou centros de saúde, públicos ou privados, todos atenderão. Mas há prioridades

Eis o que é essencial saber-se: as regras, aplicáveis a todo o sistema de saúde (seja público, privado ou social), determinam que todos os hospitais e centros de saúde portugueses vão prestar atendimento e cuidados a pacientes de Covid-19. No entanto, e tal como referiu Graças Freitas esta quarta-feira, os doentes (80% dos infetados deverão ter apenas sintomas ligeiros) vão passar sobretudo a ser seguidos no domicílio. Lá chegaremos.

Antes disso: no atendimento, bem como nos testes à Covid-19, há prioridades.

Quem tem de ser testado?

É certo que todas as pessoas com suspeita de infeção – isto é, que apresentem sintomas como febre (igual ou acima dos 38ºC), tosse persistente ou tosse crónica agravada, e dificuldade respiratória – têm de ser testadas. Mas, antes como agora, não se deverão deslocar imediatamente a um hospital ou centro de saúde. Devem, primeiro, ligar para a linha telefónica gratuita SNS 24 (808 24 24 24), que fará o encaminhamento dos casos – tanto para a Área Dedicada Covid-19 (ADC) no centro de saúde, em caso de sintomas moderados, como para a ADC no serviço de urgência, em caso de sintomas graves.

Atenção: em alternativa, e caso o atendimento na SNS 24 se encontre demorado, os suspeitos de infeção podem contactar as linhas telefónicas que estão a ser criadas nos centros de saúde e unidades de saúde familiares, expondo os sintomas a um médico de família ou enfermeiro de família, que avaliará a gravidade, ou não, da situação.