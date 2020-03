Primeiro teste a bebé de mãe infetada nascido no São João deu negativo

Um casal de Ovar conta a experiência do nascimento(...)

O primeiro teste feito ao filho de uma mulher infetada com o novo coronavírus que nasceu esta de madrugada no Hospital de São João, no Porto, deu negativo.

O menino nasceu de cesariana, esta madrugada, e tanto a mãe como o filho "estão bem", acrescentou à Lusa a mesma fonte do Centro Hospitalar e Universitário São João (CHUSJ).

O bebé é o segundo de uma mãe infetada com o novo coronavírus a nascer no Hospital de São João, no espaço de quase uma semana.

A mesma fonte referiu que será feito um segundo teste ao bebé entre as próximas 48 a 72 horas.

O primeiro bebé de uma mulher com covid-19, uma menina, nasceu a 17 de março e os dois testes realizados para despiste deram negativo para a infeção.

O segundo teste desta criança foi realizado 72 horas depois do primeiro.

Portugal regista hoje 60 mortes associadas à covid-19, mais 17 do que na quarta-feira, e 3.544 casos de infeção, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.





[notícia atualizada às 12h10]