Porto. Todos os residentes em lares de idosos vão ser testados ao coronavírus

Veja também:

Todos os idosos a residir em lares ou residências coletivas na cidade do Porto, e os funcionários, vão ser testados nos próximos dias para a COVID-19, anunciou esta quinta-feira a autarquia.

No total serão realizados mais de 1.500 testes a idosos, que são um dos principais grupos de risco.

A iniciativa é da Câmara Municipal. Uma operação que conta com a participação dos centros de saúde, que vão recolher as amostras. As análises serão feitas no Hospital de São João.

Em comunicado, a autarquia explica, ainda, que na Pousada da Juventude e no Pavilhão Rosa Mota vão ser montadas unidades de cuidados continuados.