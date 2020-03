Pico de casos de coronavírus de quarta-feira não surpreende DGS

Veja também:

Rita Sá Machado, chefe de Divisão de Epidemiologia e Estatística da Direção-Geral da Saúde, revela que o pico de quarta-feira no número de casos de coronavírus em Portugal não surpreendeu a DGS. Portugal registou mais dez mortes e 633 novos casos confirmados em relação a terça-feira.

“Hoje em dia falamos muito de curvas. No dia anterior não tinha aumentado assim tanto e é preciso ter cautela com os números. Esperamos uma curva crescente, mas queremos que vá aumentando o mais devagar possível e ao longo do tempo. Diria que o facto de ontem termos um maior número de casos confirmados era algo que já estávamos à espera. É uma diferença expectável. Desde a meia-noite que estamos em fase de mitigação e os serviços têm-se preparado para receber esta fase", disse, em declarações no programa da Renascença, "As Três da Manhã".

Sá Machado explica as dificuldades em recolher confirmação dos casos recuperados, de forma a explicar o número de 22 pessoas que conseguiram recuperar da Covid-19 em Portugal.

“A questão dos óbitos são eventos que captamos da melhor forma possível, porque são eventos de vida que sabemos que efetivamente acontecem. Nos recuperados, há um desafio. Nunca tínhamos tido esta doença, não recolhíamos esta informação. Nas próximas semanas vamos encontrando formas de recolher melhor esta informação junto de quem a pode dar, que são os médicos. Os nossos casos recuperados tiveram, pelo menos, duas amostrar negativas. Estamos a afinar a metodologia para termos a certeza da informação”, garante.