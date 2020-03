Coronavírus. ​Nos mercados a vida também mudou

O sol ainda espreita entre os prédios do bairro, Lisboa acorda lentamente, mas no Mercado de Alvalade já se sente a agitação. As bancas começam a compor-se. Sente-se o cheiro do peixe, dos legumes e do pão fresco. Tudo isto se mantém, como sempre, mas ao entrarmos notam-se diferenças.

Das quatro portas do mercado, apenas uma está aberta, só são permitidas no máximo 50 pessoas e junto à entrada há um lavabo com sabonete para que todos possam higienizar as mãos. No chão está desenhada a grafitti uma linha que define a distância que o cliente deve manter da banca. Medidas da iniciativa da Junta de Freguesia de Alvalade, perante a pandemia que se vive.