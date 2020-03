Coronavírus. Cloroquina não previne mas "pode diminuir replicação do vírus"

Veja também:

O diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) disse nesta quinta-feira que a cloroquina não previne infeções pelo novo coronavírus, mas admitiu que pode ajudar a conter o vírus em doentes com Covid-19.

“O nosso conselho é que as pessoas não utilizem a cloroquina profilaticamente, porque não vai funcionar. A cloroquina só vai começar a funcionar a partir do momento em que a pessoa estiver infetada e vai ajudar a diminuir a replicação do vírus ao nível do pulmão”, afirmou Filomeno Fortes.

Em entrevista à agência Lusa, o médico angolano disse ainda que não há qualquer vantagem em começar a tomar este medicamento antimalárico sem prescrição médica e de forma preventiva, e que o mesmo se aplica à hidroxicloroquina, uma droga similar, usada no tratamento de doenças como a artrite reumatoide, o lúpus ou algumas doenças hepáticas.

Filomeno Fortes, que como médico usou cloroquina durante décadas para tratamento da malária, explicou que o medicamento “tem efeitos anti-inflamatórios e analgésicos e ajuda a estabilizar as células do pulmão e isto contribui para a inibição da multiplicação do vírus”, disse.

“Verificou-se que cerca de 57% dos doentes infetados reagiram positivamente com a administração da hidroxicloroquina, mas esta reação mostrou-se mais favorável quando associada a um antibiótico, sendo que o que se tem associado mais é a azitromicina”, disse.

Nesta quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde aprovou o uso de alguns antivirais apontados como esperanças no combate à Covid-19. A norma publicada determina a abordagem aos doentes nesta nova fase de mitigação e refere-se que, “à data”, podem ser “equacionadas terapêuticas antivirais” em pacientes internados.

A administração dos fármacos deve ser feita de acordo com uma série de critérios e sempre dependendo de avaliação clínica.