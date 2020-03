​Coronavírus. Cerca de 6.500 alunos foram comer à escola por dia, 150 foram acolhidos

Veja também:

As escolas têm servido cada vez mais refeições a alunos de famílias carenciadas. De acordo com um balanço do Ministério da Educação esta quinta-feira, “na segunda semana de atividades letivas presenciais suspensas, o número de refeições servidas nas escolas de norte a sul do país tem vindo a aumentar, ultrapassando a média de 6.500 refeições diárias, desde o início do processo”.



Em comunicado, a tutela acrescenta que ontem, quarta-feira, foram servidas cerca de oito mil refeições nas escolas em funcionamento.

Na nota enviada às redações, o Ministério da Educação refere ainda que as cerca de 700 “escolas de acolhimento dão já resposta a 150 filhos/educandos de trabalhadores de serviços especiais”.

No mesmo documento, é adiantado que os estabelecimentos de ensino vão continuar de portas abertas para estes efeitos durante as férias escolares que têm início na próxima segunda-feira, 30 de março.