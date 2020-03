Coronavírus. Acabou a corrida aos supermercados, diz o Governo

Veja também:

O Governo admite que há um progressivo cenário de retoma de normalidade na procura de supermercados e hipermercados. O quadro foi traçado no final de uma reunião do grupo de acompanhamento e avaliação das condições de abastecimento e retalho.



Em entrevista à Renascença, o secretário de Estado do Comércio confirma que a afluência aos supermercados tem descido, em comparação com as últimas semanas.

João Torres confirma que, "ao longo dos últimos dias tem havido uma regularização dos níveis de procura no que diz respeito ao retalho alimentar".

O governante diz que os consumidores portugueses tem tido uma postura de "maturidade e consciência" e que, dentro “deste quadro de exceção”, está a ser retomada "alguma normalidade" em supermercados e hipermercados.

Nestas declarações à Renascença, João Torres afasta, por enquanto, "a necessidade de haver racionamento de produtos alimentares". O secretário de Estado do Comércio diz não haver "perspetiva de qualquer rutura de stocks".