Coronavírus. 54 pessoas detidas desde domingo por crimes de desobediência

Veja também:

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou esta quinta-feira que entre a meia-noite de domingo, quando as medidas do estado de emergência entraram em vigor, e as 18h00 de hoje foram registadas 54 detenções por crime de desobediência, “designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência”.

Em comunicado, o ministério de Eduardo Cabrita refere também que foram encerrados 1.031 estabelecimentos comerciais “por incumprimento das normas estabelecidas”, ou seja, por violarem a obrigação de suspensão da sua atividade.

A terminar, o comunicado apela a todos os cidadãos para “o escrupuloso cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, contribuindo assim para conter a propagação da pandemia”.