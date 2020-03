Como dormir melhor, alimentos para relaxar e exercício. Dicas para manter a saúde em dias de isolamento

O sono é dos mais afetados com esta permanência forçada em casa. Joaquim Moita, presidente da Associação Portuguesa do Sono, explica que “é muito importante manter a hora de deitar e acordar como se fossemos trabalhar. A mesma rotina com horas fixas para as refeições. Não fiquem de pijama em casa! Devemos vestir outra roupa, mesmo que seja confortável”.

O stress traz muitas vezes mais apetite. Os homens podem ingerir entre 2.000 a 2.500 calorias diárias, mais do que as mulheres que rondam as 1.500 a 1.800 calorias por dia.

Filipa Jardim, psicóloga clínica e “coach”, junta a estes outros conselhos importantes para manter a normalidade possível em tempos excecionais. “Crie períodos de desaceleração ao longo do dia e permita observar-se, perceber o que sente e o que pensa para não acumular tudo ao fim do dia. O quarto é promotor do bom descanso, fique atento à organização e limpeza, aos lençóis, o tipo de tecidos, a luz, o barulho. Todos os pormenores fazem a diferença”.

Tiago Vinhais de Sousa é psiquiatra do Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias. Lida há muitos anos com reclusos e conhece bem a reação do ser humano à clausura.

Tâmara Castelo, especialista em alimentação saudável e medicina tradicional chinesa, explica que “as amêndoas têm alto conteúdo de magnésio e ajudam a relaxar; a cenoura ajuda a controlar a ansiedade e a tensão arterial; os mirtilos são uma ótima solução para o stress e as algas ajudam a estabilizar a ansiedade. Um bom chocolate amargo é uma ótima solução! A aveia promove as hormonas do relaxamento. Pode comer aveia ao pequeno almoço ou ao lanche. Quando se está ansioso deve-se comer. O peixe rico em ómega 3 é também uma boa escolha e a toranja é excelente em serotonina, (hormona que regula o sono, humor e apetite)”.

Este psiquiatra explica também que parar não é problema. A pessoa “não deve ter culpabilidade de não fazer nada, de descansar, ver simplesmente um filme, fazer contactos via redes sociais com amigos e a família. Devemos dar mais valor a coisas que eram um dado adquirido, dar mais valor às pequenas coisas”.

“A vida que levava estava correta? Ou quer levar um pouco mais desta vida que leva agora?”, questiona o especialista.

Tiago Vinhais de Sousa defende que “é boa altura para as pessoas se conhecerem”, porque há agora mais tempo para estar juntas e conversar. “Tudo fica mais evidenciado. Percebe-se se se deve, ou não, mudar. Só com tempo se consegue pensar, refletir e alterar o rumo da vida que não estava a ser decidido por falta de tempo”.

Exercício

Dormir bem, comer bem, manter a cabeça em ordem e já agora o corpo também. 30 minutos de exercício diário, é o recomendado pela Direção-Geral da Saúde. Mantenha-se ativo nas limpezas ou arrumações que aproveitar para fazer. E acredite que é possível manter-se saudável e equilibrado mesmo não saindo de casa.

Filipe Ramos é professor de Educação Física e deixa uma sugestão de exercício com os mais pequenos: “escolher uma divisão espaçosa da casa, selecionar materiais leves que possam ser arremessados, peluches, balões e dividir o espaço em dois marcando essa divisão com uma fita, corda ou vassoura. Cada equipa do seu lado do campo, de seguida definir um tempo de jogo, um ou dois minutos, para as duas equipas conseguirem lançar o maior número de objetos para o outro lado do campo. No fim ganha quem conseguir ter menos objetos no seu espaço”.

Fazer coreografias de vídeos que se pesquisam no Youtube por “just dance” são também para este especialista uma forma divertida de meter toda a família a mexer.

Os adultos podem realizar exercícios com o apoio de cadeiras, garrafas de água ou enlatados que podem servir de peso. “Correr sem sair do mesmo sítio elevadando bem os joelhos. Com um garrafão elevar braços. Fazer flexões que podem ser feitas também com joelhos no chão. Sentar e levantar da cadeira repetidamente. Deitar-se no chão e realizar movimento de pedalar com as pernas no ar e agarrar as pernas aproximando os joelhos do peito. Se preferir pode sempre saltar à corda ou simplesmente dançar.

Tudo vale para aumentar a atividade cardiovascular. A sua saúde agradece e a mente também.