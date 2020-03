Cinco hospitais privados na linha da frente para receber doentes com coronavírus

Veja também:

Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (AHP), revela que cinco hospitais privados passarão a receber doentes com coronavírus a partir desta quinta-feira, dia em que o país entra numa segunda fase de mitigação da pandemia.

“Estamos a falar em cinco hospitais específicos para receber doentes com a Covid-19. Estarão em Lisboa, Porto, Matosinhos e Lagos. Para além destes cinco, há uma série elevada de hospitais, mais de três dezenas, que servirão de segunda linha para os outros e permitirão aliviar a atividade dos hospitais do Sistema Nacional de Saúde”, começa por dizer, em declarações à Renascença.

Desta forma, o tratamento de doentes com coronavírus passa a contar com mais 320 camas, das quais 78 de cuidados intensivos. São camas dos hospitais privados que, que nesta fase de mitigação da doença, passam também a receber infetados com a Covid-19.